Samsun Büyükşehir Belediyesi engelliler için 18 akülü araç şarj istasyonu kurdu

Ülkemizde belediyeler özellikle engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak yaşam kalitelerini artırmak için bir çok projelere imza atmaya devam ediyor. Bu belediyelerden bir tanesi de Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından, bedensel engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kentin 9 ayrı noktasında 18 akülü araç şarj istasyonu kurdu.

Engelli bireylerin akülü araçlarının şarj sorunuyla ilgili talepleri doğrultusunda harekete geçen SBB tarafından İlkadım, Canik ve Atakum'da 9 ayrı konumda 18 akülü araç şarj istasyonu kuruldu. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kurulan şarj istasyonları, engelli bireylerin hayatını daha kolay hale getiriyor.

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Başkan Demir, "Ülkemizde herkes engelli adayıdır.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının amacına ulaştığını ifade eden SBB Başkanı Mustafa Demir, başkanlığa gelmeden önce Samsun'un ihtiyaçlarını ele aldıklarını söyledi. Başkan Demir, "Ülkemizde herkes engelli adayıdır. Engelli diye tabir ediliyor ancak hepimiz kardeşiz. Bu bilinçle onların hayatının ne kadar zor olduğunu bilerek sorunlarını hafifletecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üzerinde fikirler ürettik. Planlı, programlı ve stratejik hareket ederek, imkanlar nispetinde sırasıyla kaliteden ödün vermeden hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.