Samsun Büyükşehir Belediyesi engelliler için 18 akülü araç şarj istasyonu kurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından, bedensel engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak için kullandıkları akülü araçlar için il genelinde 9 ayrı noktada 18 akülü şarj istasyonu kurdu

YAYINLAMA
Google News
Samsun Büyükşehir Belediyesi engelliler için 18 akülü araç şarj istasyonu kurdu

Ülkemizde belediyeler özellikle engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak yaşam kalitelerini artırmak için bir çok projelere imza atmaya devam ediyor. Bu belediyelerden bir tanesi de Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından, bedensel engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kentin 9 ayrı noktasında 18 akülü araç şarj istasyonu kurdu.

Engelli bireylerin akülü araçlarının şarj sorunuyla ilgili talepleri doğrultusunda harekete geçen SBB tarafından İlkadım, Canik ve Atakum'da 9 ayrı konumda 18 akülü araç şarj istasyonu kuruldu. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kurulan şarj istasyonları, engelli bireylerin hayatını daha kolay hale getiriyor.

75.jpeg

Başkan Demir, "Ülkemizde herkes engelli adayıdır.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının amacına ulaştığını ifade eden SBB Başkanı Mustafa Demir, başkanlığa gelmeden önce Samsun'un ihtiyaçlarını ele aldıklarını söyledi. Başkan Demir, "Ülkemizde herkes engelli adayıdır. Engelli diye tabir ediliyor ancak hepimiz kardeşiz. Bu bilinçle onların hayatının ne kadar zor olduğunu bilerek sorunlarını hafifletecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üzerinde fikirler ürettik. Planlı, programlı ve stratejik hareket ederek, imkanlar nispetinde sırasıyla kaliteden ödün vermeden hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi 300 üniversiteli öğrenciyi Yeşilyurt’ta ağırladı
Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi 300 üniversiteli öğrenciyi Yeşilyurt’ta ağırladı
İzmit'te"Biyolojik Çeşitlilik" ana temasıyla Pedallar erozyonla mücadele için çevrildi
İzmit'te"Biyolojik Çeşitlilik" ana temasıyla Pedallar erozyonla mücadele için çevrildi
Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: "Salmonella virüsü tespit ettik"
Severek tüketilen çiğköfte laboratuvar ortamında incelendi! Uzman doktor çıkan sonuçları paylaştı: "Salmonella virüsü tespit ettik"
Türkiye Yazarlar Birliğinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a berat
Türkiye Yazarlar Birliğinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a berat
Son Haberler
Karadenizliler, İstanbul'da hem kemençe horona, hem de hamsiye doydular
Karadenizliler, İstanbul'da hem kemençe horona, hem de hamsiye doydular
SON DAKİKA | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.1 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.1 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sinirlendiren paylaşım! Kendisini paylaşan Lütfü Türkkan'a esti gürledi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sinirlendiren paylaşım! Kendisini paylaşan Lütfü Türkkan'a esti gürledi!
Define aramak için kullanılan C4 gibi patlayan gübre definecinin sonu oldu
Define aramak için kullanılan C4 gibi patlayan gübre definecinin sonu oldu
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
12 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
12 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Kasım 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! 3.8 büyülüğünde deprem!
AFAD duyurdu! 3.8 büyülüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi 4.7 ile sallandı!
AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi 4.7 ile sallandı!
Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremine korkutan açıklama! "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremine korkutan açıklama! "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı!
Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Ölü sayısı git gide artıyor!
Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Ölü sayısı git gide artıyor!
On Numara sonuçları 11 Kasım 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı11 Kasım 2022
On Numara sonuçları 11 Kasım 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı11 Kasım 2022
Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?
Çök kapan tutun hangi afetlerde yapılır?
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti