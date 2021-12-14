Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Mahmut Akbulut (30) yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle Akbulut'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca şiddetli şekilde çarptı. Araçta sıkışan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılan Mahmut Akbulut ile araçta bulunan Eda Nur Akbulut (25) kaza yerinde hayatlarını kaybetti.

Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Mahmut Akbulut’un Ordu’nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut’un ise öğretmen olduğu öğrenildi.