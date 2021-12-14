Son dakika! Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!Baca Montaj Personeli Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKylie Jenner'a 'Kopyacı Kezban' diyen Banu Alkan shop yaparak kendini dünya starlarının yanına koydu! Sosyal medyada tiye alındı!Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşları İş İlanlarıEvladüiyal ne demek, TDK'ya göre Evladüiyal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul ve 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Yükseklere kar yağabilirGüvenlik Amiri/Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıATV Müge Anlı full izle bugün 14 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haberAkaryakıt İstasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde Mahmut- Eda Nur Akbulut çiftinin bulunduğu araca bir araç arkadan çarptı. Kazada genç çift hayatını kaybederken çiftin aracına çarpan kişinin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Mahmut Akbulut (30) yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı. 

Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle Akbulut'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca şiddetli şekilde çarptı.  Araçta sıkışan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılan Mahmut Akbulut ile araçta bulunan Eda Nur Akbulut (25) kaza yerinde hayatlarını kaybetti. 

Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Mahmut Akbulut’un Ordu’nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut’un ise öğretmen olduğu öğrenildi.

Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti Samsun Canik'te korkunç kaza: Çarpıp kaçtılar! Mahmut - Eda Nur Akbulut çifti hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT