Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısı 1 milyonu aştı

vatandaşların ekonomik kıyaslamaların ardından karayolu yolculuğundan ziyade havayolunu tercih etmesi hava yolculuğuna her geçen gün ilginin artmasına sebep oluyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı, 2022 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 32 bin 164 yolcuya hizmet vererek her geçen gün kapasitesini artırıyor.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yolcu ve sefer sayıları hakkında açıklamalarda bulunan Zülkif Dağlı, "DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2022 yılı Ekim ayı yolcu trafiği iç hatta 80 bin 453, dış hatta 11 bin 524, toplamda ise 91 bin 977 olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1001'i iç hat, 100'ü de dış hat olmak üzere toplamda 1101, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 925 ton olmuştur. Ocak-ekim döneminde ise toplam yolcu trafiği 1 milyon 32 bin 164, uçak trafiği 11 bin 985, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 302 ton olarak gerçekleşmiştir" dedi.