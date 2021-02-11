Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşısının ülkemize parti parti gerçekleşen sevkiyatının ardından sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Bu kapsamda, vatandaşlara örnek olmak amacıyla kameralar karşısında aşı olan Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, aşılanmasından 25 gün sonra Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MUHAMMET ALİ ORUÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Hozat’ta doğan 41 yaşındaki Muhammet Ali Oruç, ilkokul, ortaokul ve liseyi Malatya’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006-2007 yıllarında Malatya’da Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimliği ve Sağlık Grup Başkanlığı yaptı.

2008- 2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı.

2009-2012 arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini aldı.

2013-2014 yılları arasında Sivas Altınyayla Devlet Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı.

2015-2016 yılları arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Destek ve Laboratuvar Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2016 Şubat-2017 Temmuz ayı tarihleri arasında Hastane Yöneticisi olarak Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yaptı.

2017 Temmuz- 2017 Aralık tarihleri arasında İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

15 Kasım 2017 tarihinden itibaren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.