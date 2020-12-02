Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi'nde 11 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevi sebebiyle merak ediliyor. Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Cevaplar haberimizde...
Necattin Demirtaş, Samsun'a bağlı İlkadım Belediyesi'nde 11 yıldır başarı ile sürdürdüğü belediye başkanlığı görevi ile merak konusu haline geldi. Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş hayatı...
SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI NECATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
1955 yılında Samsun'un Kavak ilçesinde soğan Necattin Demirtaş, 65 yaşındadır
İlkokulu Emrullah Efendi, Orta okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi.
Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı.
Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı.
2009 Mahalli seçimini kazanarak Samsun İlkadım Belediye Başkanı oldu.
İngilizce bilen Demirtaş evlidir.
GÖREV YERLERİ:
- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapım merkezi
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Müfettiş Yardımcısı
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Müfettiş
- Boğazlıyan Yem Sanayii | Yönetim Kurulu Başkanı
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Sivas Bölge Müdürü
- Çepni Gücü Yem Sanayii | Yönetim Kurulu Başkanı
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Malatya Bölge Müdürü
- Elsan Orman Ürünleri Sanayii | Yönetim Kurulu Üyesi
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Sakarya Bölge Müdürü
- Akyazı/Sakarya Yem Sanayii | Yönetim Kurulu Başkanı
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri | Genel Müdürlük Müşaviri
- T.Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Emekli Sandığı Vakfı | Yönetim Kurulu Üyesi
- T.Halk Bankası Personeli Vakfı | Genel Müdürü
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği | Odalar Organizasyon Müdürü
- Denetimli Serbestlik | Ankara Koruma kurulu Üyesi
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi
- Vergi Konseyi Üyesi
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği | Genel Başkan Danışmanı