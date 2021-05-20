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Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmeye başladı.

Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Yaralılardan Şakir S'nin tedavisi Çarşamba Devlet Hastanesi’nde devam ederken, ağır yaralanan Murat Y. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı!

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