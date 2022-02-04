Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı! Tek suçları bu değilmiş, liste kabarık!

Geçtiğimiz gün Türkiye üzücü bir olaya tanıklık etti. Samsun'un simgesi haline gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa Anıtı, iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Ellerindeki halatlarla Atatürk Anıtı'na zarar vermeye çalışan ikili, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Samsunlu vatandaşları sokağa döktü. Sabaha kadar anıt nöbeti tutan vatandaşlar, Ata'nın yanı başından bir an olsun ayrılmadı. Vatandaş duruma tepki gösterirken, emniyet güçleri iki kuzeni tutukladı.

SUÇ LİSTESİ KABARIK

Vahim olayın ardından iki şüpheliyi bulmak için kolları sıvayan emniyet güçleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzen olan B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İncelemeler sonucu 6 farklı suçtan sabıkaları bulunan ikili hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.