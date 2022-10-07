Samsun'da darbe gibi operasyonlar! “Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir”

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, eylül ve ekim aylarında 6 büyük operasyona imza atan birim amirleri ve tüm personelini kutlayarak, Samsun'un huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu ifade etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Samsun'da darbe gibi operasyonlar! “Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir”

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun'da düzenlenen dev 6 operasyona dair bilgilendirmelerde bulundu.

Samsun'da darbe gibi operasyonlar! Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir

6 DEV OPERASYON

Urhal, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini, suç işleme hazırlığında olan şahısların caydırılması, gençleri zehirleyen uyuşturucu illetinin kökünün kurutulması, her türlü organize suç ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi amacıyla son günlerde Samsun’da; 05 Ekim’de Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Bafra ilçesinde 360 kilo skunk ve 1 ton 400 kilogram kenevir bitkisinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonu, 04 Ekim’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sokak satıcılarına yönelik 94 şahsın gözaltına alındığı, 2 kilo 649 gram metamfetamin maddesinin ve 21 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’

Samsun'da darbe gibi operasyonlar! Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir

05 Ekim’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8 şahsın gözaltına aldığı operasyon, 30 Eylül’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 şahsı gözaltına aldığı, 29 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmatı ele geçirdiği Müsilaj 2 operasyonu, 28 Eylül’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirdiği 5 şahsın gözaltına aldığı operasyon

Samsun'da darbe gibi operasyonlar! Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir

16 Eylül’de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinin il genelinde 2022 yılı içerisinde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi için 18 şahsı gözaltına aldığı büyük çaplı operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştiren, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, merkez ilçe emniyet müdürleri ile toplantı salonunda, dış ilçe emniyet müdürlerinin de video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda bir araya gelip, genel değerlendirmelerde bulundu.

Samsun'da darbe gibi operasyonlar! Samsun huzurlu ve güvenli bir şehir

"SAMSUN HUZURLU BİR ŞEHİR"

Başarılı çalışmalar nedeniyle birim amirleri nezdinde tüm personele teşekkür ederek, her türlü suç ve suç odaklarıyla mücadelenin aynı azim ve kararlıkla artarak devam edeceğini vurgulayan Urhal, Samsun'un huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

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