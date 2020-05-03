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Samsun'da ezan bir saat önce okununca vatandaşlar şaştı kaldı

Samsun'da ezan iftar saatinden bir saat önce erken okundu, daha sonra bu kez camilerden "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsu yapıldı. Olayın ardından İl Müftülüğünce inceleme başlatıldı.

Samsun'da ezan bir saat önce okununca vatandaşlar şaştı kaldı

Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. 

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı. 

 

 

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Caminde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi.




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