Samsun'da ezan bir saat önce okununca vatandaşlar şaştı kaldı

Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

Samsun'da ezan erken okundu ardından cami hopalöründen düzeltme yapıldıpic.twitter.com/XQloeSKTsa — Hasan ARSLAN (@arslanhasantr) May 3, 2020

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Caminde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi.