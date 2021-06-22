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  3. Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazası yine can aldı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ARAÇ PARAMPARÇA OLDU

Samsun'un Alaçam ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Samsun-Sinop kara yolu Yenice kavşağında Ali Eroğlu'nun (25) kullandığı 55 BFR 61 plakalı otomobil ile M.K. (64) yönetimindeki 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaralanan Ali Eroğlu, M.K. ve Ş.K. (60) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ali Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

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