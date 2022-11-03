Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!

Samsun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu hafif ticari araca çarptığı kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!

Feci kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI

Alınan bilgiye göre, Eyüp Y. idaresindeki 53 K 1760 çekici ve 53 AAG 579 dorse plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 43 ADC 271 plakalı Samsun Sağlık Müdürlüğü personelinin içinde bulunduğu hafif ticari araca arkadan çarptı.

Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan sağlık çalışanları Eyüp Yazıcı, Hamdi Türkmen, Bayhan Ertürk ve Alican Atıcı ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazada yaralanan 4 sağlık çalışanının Asarcık Devlet Hastanesine göreve gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı! Terörle mücadeledeki son durumu açıkladı, gözdağı verdi
Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı! Terörle mücadeledeki son durumu açıkladı, gözdağı verdi
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı
Yaşlı hastanın yüzüne para atıp hakaret etmişlerdi! O hastane yeniden açıldı
Yaşlı hastanın yüzüne para atıp hakaret etmişlerdi! O hastane yeniden açıldı
Son Haberler
Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!
Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!
İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Sözcü ve Korkusuz Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi
Sözcü ve Korkusuz Gazetesi'nde personel kıyımı! Çok sayıda köşe yazarı ve 40 kadar personelin işine son verildi
Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Son dakika | TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 85'i buldu
Son dakika | TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 85'i buldu
Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal "cumhuriyet" çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı
Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal "cumhuriyet" çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?