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  3. Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun, Atakum sahilinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından yoğunluk yaşandı.

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Uzun süreden sonra dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek aileleri ile kentteki park ve yeşillik alanlarına gitme imkanı buldu. Vatandaşlar, açık havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da ebeveynleri ile parklarda oyun oynadı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum Sahili'nde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında vakit geçirdi. Atakum sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların maske taktığı görüldü. Emniyet ekipleri Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden vatandaşları uyardı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

Samsun'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahilde yoğunluk oluştu

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