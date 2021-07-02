Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki E.S., 15 yaşındaki Şinasi Tekcan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Duyanların kanını donduran olay dün Çarşamba ilçesinde Hasbahçe Mahallesi´nde meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında Şinasi Tekcan (15) ile arkadaşı E.S. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan´ı kalbinden bıçakladı.
BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
HAYATA TUTUNAMADI
Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şinasi Tekcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.