Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti

Duyanların kanını donduran olay dün Çarşamba ilçesinde Hasbahçe Mahallesi´nde meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında Şinasi Tekcan (15) ile arkadaşı E.S. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan´ı kalbinden bıçakladı.

BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

HAYATA TUTUNAMADI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şinasi Tekcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.