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Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkması kısıtlamasında narkotik ve HES uygulaması yaptı.

Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin de desteğiyle İlkadım ilçesinde narkotik ve HES uygulaması düzenlendi. Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde düzenlenen narkotik ve HES uygulamasında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapılırken, koronavirüse karşı HES uygulaması yapılıp sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı izin belgesi kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

Samsunda kısıtlama günü narkotik ve HES uygulaması yapıldı

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