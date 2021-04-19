Samsun'da korkutan anlar: Alev alan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi 311. Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ve daireden gelen patlama sesleri üzerine evlerini terk eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Kullanılamaz hale gelen dairede yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı, yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi. KAYNAK: ANADOLU AJANSI samsun