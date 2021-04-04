Samsun'da korkutan tablo: Vaka sayıları 4 katına çıktı

Samsun korkutan manzara ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı renkli olan ilde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan bugüne vakalar 4’e katlandı. Vaka sayısının 2 bin 323'ten 9 bin 204'e yükselmesiyle Samsun, HES uygulamasında da kıpkırmızı oldu. Samsun'da 8-14 Şubat’ta 100 binde 171,29 oran ile 2 bin 323 vaka bulunuyordu. Günümüz tablosu değerlendirildiğinde bu oranın 678,72’ye ve vaka sayıları ise 9 bin 204’e yükseldiği görülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNDEKİ ARTIŞ KORKUTUYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Samsun vaka sayıları ile ilgili şu bilgiler yer aldı; 8-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan ilk verilere göre vaka sayısı 100 binde 171,29 olarak kaydedildi. Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı 100 binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya, 6-12 Mart tablosunda 458,53’e, 13-19 Mart tablosunda 508,97’e, 20-26 Mart tablosunda 586,84’e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan tablosunda 678,72’e yükseldi.

HAFTALARDIR EN YÜKSEK RİSKLİ KONUMDA

Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ortaya çıkan veriler tedirgin ediyor. Özellikle 14 Şubat’tan 2 Nisan’a kadar 7 haftalık süreçte vaka sayılarında yüzde 296 artış yaşandı. Samsun haftalardır en yüksek riskli il konumunda ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kent kıpkırmızı görülüyor. Şehirdeki risksiz alanların ise mezarlıklar olduğu görülüyor.