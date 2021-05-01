Samsun'da minibüs yol kenarındaki çifte çarptı! Birinin durumu ağır
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüs önce tıra ardından da yol kenarındaki çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çiftten birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kadir Pınar (42) idaresindeki 55 C 6158 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Ömer Eski (28) yönetimindeki 55 AAD 30 plakalı tıra ve yol kenarında bulunan Yaşar (52) ile eşi Aynur Erdenbay'a (50) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren Yaşar Erdenbay ve yol kenarına savrulan eşi ağır yaralandı.
Yaralı çift, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşar Erdenbay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI