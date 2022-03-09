Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı! Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var!

Sabah saatlerinde Samsun'un, Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi yakınlarında öğrenci servisi takla atarak kaza yaptı. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini okula götüren servis aracı, sürücüsünün karla kaplı yolda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybederken, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

VALİLİK AÇIKLADI

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.