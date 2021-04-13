Samsun'da pes dedirten görüntüler! Salgını hiçe saydılar...

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkteki kategoride yer alan Samsun'da çekilen görüntüler hayrete düşürdü. Salgının hız kesmeden devam ettiği günlerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler pes dedirtti.

Eski eşyaların bulunduğu el arabasıyla mahalleye gelen bir satıcı çevredekilere salgını unutturdu. Vatandaşlar akın akın seyyar aracın etrafın geldi. Yoğun kalabalığı gören polis ekipleri araçlarından inerek vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarıları yaptı.

Ancak ekipleri dinlemeyen vatandaşlar bir de üstüne görüntülerinin alınmasına tepki gösterdi. Üst üste uyarı yapılmasına rağmen aldırış etmeyen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE

Öte yandan salgının yayılımını engellemek amacıyla kentte tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Ana caddeler, ara yollar ve yan yollarda ekipler sık sık maske, mesafe ve HES kodu kontrolleri yapıyor.