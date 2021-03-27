Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyonNeslihan Atagül, Sefir'in Kızı ile ilgili yoruma cevap verdi, "Ne yapayım..."Hakan Dağdeviren kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu? Hakan Dağdeviren sağlık durumu nasıl?Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...Ramo 37. bölüm full izle|Ramo son bölüm Show TV full izleKırmızı Oda 30. bölüm full izle| Kırmızı Oda son bölüm full izleBugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Bursa'da feci kaza! Araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 ağır yaralıSon Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izleİstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyon

Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyon

Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük vurgun yapıldı. Operasyonla, 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. Ele geçirilen eserin piyasa değerinin ise 1 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi.

Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyon

Samsun'da 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 5 kişinin 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacaklarını öğrendi. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler Antalya'dan Samsun'a gelen 5 kişiyi takibe aldı. 

Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyon

PİYASA DEĞERİ 1 BUÇUK MİLYON

Kente giriş yapan şüpheliler, ekipler tarafından Canik ilçesinde durduruldu.  Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajından, ceylan derisi üzerine altınla işlenmiş 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat ele geçirildi. Ele geçirilen eserin piyasa değerinin 1 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ.(44), T.T.(35), E.A.(51), M.Ş.(51) ve A.T.(53), "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT