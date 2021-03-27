Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyon

Samsun'da 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 5 kişinin 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacaklarını öğrendi. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler Antalya'dan Samsun'a gelen 5 kişiyi takibe aldı.

PİYASA DEĞERİ 1 BUÇUK MİLYON

Kente giriş yapan şüpheliler, ekipler tarafından Canik ilçesinde durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajından, ceylan derisi üzerine altınla işlenmiş 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat ele geçirildi. Ele geçirilen eserin piyasa değerinin 1 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ.(44), T.T.(35), E.A.(51), M.Ş.(51) ve A.T.(53), "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.