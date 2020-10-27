Samsun'da toplu taşımada HES kodu uygulamasına geçiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu taşıma araçlarında kullanılan SAMKART’lara HES kodlarının tanımlanması için kart sahiplerine çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda entegrasyon protokolünün imzalandığını ve vatandaşların kartlarını en kısa sürede güncellemesi gerektiğini belirten Tamgacı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokol gereği SAMKART kullanan abonelerimizin 20 Kasım tarihine kadar kartlarına HES kodlarını tanımlamaları gerekmektedir. Bu tarihten itibaren HES kodu tanımlanmayan abonelerin elektronik toplu taşıma kartları kullanıma kapatılacaktır. Yapılan uygulamayla birlikte riskli grupta yer alan vatandaşların kartları otomatik olarak engellenmiş olacak. Bulaş riskinin azaltılması ve toplu taşıma araçlarında güvenli bir şekilde seyahat gerçekleştirilmesi için yapılan uygulamanın hayati önem taşıdığını hatırlatmak isterim."

Tamgacı, entegrasyon kapsamında 2 defalık biniş hakkı olan kullan at biletlerin de 31 Ekim'den itibaren satıştan kaldırılacağını, toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların SAMKART bulundurması gerektiğini aktardı.

SAMKART abonelerinin HES kodu tanımlamak için www.samsun.bel.tr, www.samulas.com.tr ve www.akillibiletim.com adreslerinden tanımlama yapabileceğini vurgulayan Tamgacı,"Bu internet uygulamalarından vatandaşlarımız HES Kodu Tanımlama sayfasından işlemlerini başlatmalı. Daha sonra TC kimlik numarası, kart numarası, HES kodu, telefon numarası gibi alanlar doldurulmalı. Ulaşım Kart Numarası kısmına ulaşım kartlarının üzerinde bulunan 8 haneli kart numarası veya bakiye yüklemesinden sonra verilen dolum fişlerinde yer alan kart numarasının ilk 8 hanesi ilgili kutucuğa girilmeli. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra HES kodu SAMKART'a tanımlanmış olacak." ifadesini kullandı.