Göksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir?Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izleSputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izleŞans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleBölge Gündem Gazetesinin 106. sayısı çıktıMavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine yardımSamsun'dan kahvehane esnafına destek: 500 TL veriliyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ok idaresindeki 55 DN 255 plakalı hafif ticari araç ile Faruk Bakırcı yönetimindeki 52 BN 823 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Dursune Ok, Hamiyet Akçay ve Emine İşçilerden yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası, Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT