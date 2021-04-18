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  3. Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

Yangın, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ç.'ye ait bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

Samsun'da bir apartmanda yangın paniği yaşandı. Yangın, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ç.'ye ait bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Komşular yangını fark edince itfaiyeye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve ev sahibinin ise İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yapılan araştırmada yangının buzdolabından çıktığı tespit edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

Samsun’da yangın paniği! Alev alan buzdolabı evin yanmasına neden oldu

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