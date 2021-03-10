Samsun'da yol kenarında pompalı tüfekle intihar! Saniye saniye görüntülendi

Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana gelen olayda, trafikte seyreden minibüs trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile ve bir kamyona çarptı. 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma savrulan minibüsten hafif yaralı olarak çıkan 31 yaşındaki sürücü Ersin Kermen, yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı.

Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polisler ile konuşmaya başlayan Kermen'in öfkesi bir türlü dinmedi. Ekipler şahsı bir türlü sakinleştiremedi. Ersin Kermen, elindeki pompalı tüfeği aniden kendine doğrulttu ve intihar etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Herkesin gözü önünde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Geriye ise genç adamın son anlarının kayda alındığı görüntü kaldı.