Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi

Samsun'da olumsuz hava şartları eğitim ve öğretimi etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Havza ve Kavak ilçesindeki bazı okullarda eğitime ara verildi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Milli Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."