Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi

Samsun'da olumsuz hava şartları eğitim ve öğretimi etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Havza ve Kavak ilçesindeki bazı okullarda eğitime ara verildi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Milli Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
Adana'da okullar tatil mi 2023? Okular var mı? Adana'da Okullar ne zaman açılıyor, açılacak?
Adana'da okullar tatil mi 2023? Okular var mı? Adana'da Okullar ne zaman açılıyor, açılacak?
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Adana'da eğitime yeniden ara verildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Adana'da eğitime yeniden ara verildi
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!
Son Haberler
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İlçe ilçe tahliye edilecek 93 okulun isim listesi
İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İlçe ilçe tahliye edilecek 93 okulun isim listesi
Çok Okunanlar
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul Valiliği duyurdu: 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek! İşte nakil yapılacak okullar...
İstanbul Valiliği duyurdu: 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek! İşte nakil yapılacak okullar...
20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bazı okullarda eğitim ve öğretim yapılamayacak
20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bazı okullarda eğitim ve öğretim yapılamayacak
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!