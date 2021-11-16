Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021

Güney Koreli teknoloji firması Samsung, güncellemeler konusunda son dönemde oldukça yoğun mesai harcıyor. Samsung firması şu anda Android 12 tabanlı One UI 4 ile ilgili testlerini sürdürüyor. Bazı kullanıcılar ise Beta testleri ile güncellemeyi önden test ediyor. Android 12 tabanlı One UI 4 ile hem tasarım, hem de yenilik alanında pek çok yükseltme sunacak. Güncelleme takvimi ise firma tarafından yayınlandı.

SAMSUNG ANDROİD 12 ONE UI GÜNCELLEME TAKVİMİ 2021

Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu güncelleme için defalarca kez ortaya listeler atılarak belli başlı telefonlara geleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Samsung tarafından bugüne kadar herhangi bir takvim yayınlanmazken bugün kullanıcılara sunulan paylaşımla akıllardaki soru işaretleri giderildi. İşte aylara göre Samsung'un yeni güncellemesini alacak telefonlar listesi:

Kasım 2021 güncelleme takvimi

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Aralık 2021 güncelleme takvimi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Ocak 2022 güncelleme takvimi

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Quantum 2

Şubat 2022 güncelleme takvimi

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Nisan 2022 güncelleme takvimi

Galaxy A51 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy A90

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Jup

Galaxy A Quantum

Mayıs 2022 güncelleme takvimi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy A32

Galaxy A31

Galaxy A12

Galaxy Buddy

Galaxy Wide 5

Galaxy Tab A7 (2020)

Haziran 2022 güncelleme takvimi

Galaxy Tab A7 Lite

Temmuz 2022 güncelleme takvimi