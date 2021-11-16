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  3. Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021

Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021

Samsung, geçtiğimiz günlerde Members uygulaması üzerinden Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesini tanıtmıştı. Bu güncelleme için takvim belli oldu.

Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021

Güney Koreli teknoloji firması Samsung, güncellemeler konusunda son dönemde oldukça yoğun mesai harcıyor. Samsung firması şu anda Android 12 tabanlı One UI 4 ile ilgili testlerini sürdürüyor. Bazı kullanıcılar ise Beta testleri ile güncellemeyi önden test ediyor. Android 12 tabanlı One UI 4 ile hem tasarım, hem de yenilik alanında pek çok yükseltme sunacak. Güncelleme takvimi ise firma tarafından yayınlandı.

SAMSUNG ANDROİD 12 ONE UI GÜNCELLEME TAKVİMİ 2021

Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu güncelleme için defalarca kez ortaya listeler atılarak belli başlı telefonlara geleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Samsung tarafından bugüne kadar herhangi bir takvim yayınlanmazken bugün kullanıcılara sunulan paylaşımla akıllardaki soru işaretleri giderildi. İşte aylara göre Samsung'un yeni güncellemesini alacak telefonlar listesi:

Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021

Kasım 2021 güncelleme takvimi

  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21 Plus
  • Galaxy S21

Aralık 2021 güncelleme takvimi

  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 Plus
  • Galaxy S20
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip 5G

Ocak 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy Fold
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10e
  • Galaxy A52s 5G
  • Galaxy A42 5G
  • Galaxy Quantum 2

Şubat 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7+

Nisan 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy Tab S7 FE
  • Galaxy Tab S7 FE 5G
  • Galaxy A90
  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab S6 5G
  • Galaxy Jup
  • Galaxy A Quantum

Mayıs 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy Tab S6 Lite
  • Galaxy Tab Active 3
  • Galaxy A32
  • Galaxy A31
  • Galaxy A12
  • Galaxy Buddy
  • Galaxy Wide 5
  • Galaxy Tab A7 (2020)

Haziran 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy Tab A7 Lite

Temmuz 2022 güncelleme takvimi

  • Galaxy A21s
  • Galaxy X cover 5
  • Galaxy M12

 

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