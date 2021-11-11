Samsung'dan Apple'a karşı imalı kampanya! İki şirket arasında 'bez kavgası' başladı!

Dünyanın en önemli teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, geçtiğimiz aylarda yaptığı Unleashed etkinliği ile yeni MacBook Pro ve AirPods 3 ile şirketin yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max modellerinin tanıtımını yapmıştı. ABD'li şirket daha sonra Türkiye resmi sitesini yenileyerek bu ürünlerin fiyatını da kullanıcılarına sunmuştu. Sitede yayınlanan ürünlerden en çok dikkat çeken ve konuşulanı ise Apple cihazlarla uyumlu olduğu yazılan parlatma bezi oldu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Yurt dışında 19 dolar olarak satılan bu bez, ülkemizde 199 liradan satışa sunulunca, sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı fiyatları eleştirerek Apple'ı tiye aldı. Son olarak Güney Koreli firma Samsung, Almanya'daki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz temizlik bezli vereceğini duyurarak Apple'a göndermede bulundu.

İKİ BEZ DE AYNI KALİTEDE

Samsung'un parlatma bezi, 20 x 20 cm boyutlarında ve Apple'ın yüksek fiyata satışa sunduğu parlatma bezinden biraz daha büyük. Ayrıca kumaş kalitesinin de benzer olduğu ifade edilen bu bezi Apple'dan almak isteyenlerin yüksek bir fiyat ödemesi gerekirken, Samsung Galaxy S20 kullanıcıları ise ücretsiz sahip olacak.

ELON MUSK DA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul'da açılan yeni Apple mağazasını duyurmuş ve herkesi davet etmişti. Space X ve Tesla'nın sahibi ünlü milyarder Elon Musk ise, Cook'un bu paylaşımına yanıt vererek, "Gelsinler de bez mi görsünler?" ifadelerini kullanarak Apple'ı eleştirmişti.

YENİ TABLETTE ELEŞTİRDİĞİ TASARIM

Öte yandan bu olay, Samsung'un Apple ile alay ettiği ilk olay değil. Güney Kore firması daha önce de iPhone 7’den itibaren kaldırılan 3,5mm kulaklık girişini ve çentik kullanımını eleştirerek dalga geçmişti. Bunun yanı sıra şirket üst düzey birçok telefonunda yüksek ekran kasa oranına sahipken kulaklık girişini kaldırdı ve yakında çıkacak Galaxy Tab’ın çentikli bir tasarımla gelmesi planlanıyor.