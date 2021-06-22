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Samsung'tan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

Samsung heyecan yaratan yeni sanal etkinliği MWC hakkında açıklama yaparak, Galaxy MWC etkinliğinin tarihini ve nasıl olacağını açıkladı. Yeni teknoloji ve inovatif geliştirmelerin kullanıcılarla paylaşılacağı aktarıldı.

Samsung'tan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

Samsung yeni sanal etkinliğini duyurdu. Heyecan yaratan açıklama ile  yeni sanal etkinlik MWC'nin tarihi ve detayları belli oldu. 

YENi TEKNOLOJİ VE İNOVATİF GELİŞMELER AÇIKLANACAK

Galaxy MWC etkinliğinde, Samsung yeni teknoloji ve inovatif geliştirmelerini kullanıcılara açıklayacak. Etkinlik tarihi ve içeriği hakkında bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin çevrim içi gerçekleşeceği ifade edilirken,  Samsung Galaxy MWC Sanal Etkinliği’nin tarih ve saati netleşti. YouTube üzerinden canlı yayınlanacak olan 2021 MWC  etkinliği kullanıcılar tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 

Samsungtan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

ETKİNLİĞE DAİR İPUÇLARI PAYLAŞILDI

Samsung’un yayınladığı etkinlik afişi de ipuçları paylaşılırken, Galaxy Z Fold3 veya Z Flip 3‘e benzer bir katlanabilir telefon silueti görülüyor. Dizüstü bilgisayara da benzetilen tasarım şimdiden merak konusu oldu. Samsung, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için yeni bir akıllı saat deneyimleri çağı sunmak üzere tasarlanan yeni fırsatlarla etkinlikte akıllı saatlerin geleceğine ilişkin vizyonunu da açıklayacak.

Samsungtan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

Güvenlik konusunda gösterilen hassasiyet dikkat çekerken, cihaz güvenliğinin hiçbir zaman günümüzde olduğundan daha önemli olmadığını anlayan şirket, açık ve bağlantılı bir dünyada kullanıcılara koruma sağlamak için tasarlanmış en son güvenlik geliştirmelerini ve yeniliklerini paylaşacak.

Samsungtan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

Etkinlik 28 Haziran TSİ 20:15’de Samsung YouTube hesabından yayınlanacak.

Samsungtan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli oldu

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