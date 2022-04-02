Samsunspor 1–0 Bandırmaspor | Maç sonucu
Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi Osmajic'in attığı golle 1-0 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Fofana), Hüseyin Öztürk, Tomane, Kayamba, Bateau, Yasin Öztekin, Tallo, Berk Taşkın (Dk. 79 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 84 Tolcay Çiğerci), Osman Çelik
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 84 Süleyman Luş), Alpay Koldaş, Mulumba, Keny, Mehmet Özcan (Dk. 46 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 89 Guido Koçer), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 64 Osmajic)
Gol: Dk. 67 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nurullah Aslan, Dk. 51 Kayamba, Dk. 75 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor), Dk. 45+1 Gökhan Değirmenci, Dk. 45+1 Mulumba, Dk. 85 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)