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Samsunspor 1–0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Samsunspor  ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi Osmajic'in attığı golle 1-0 kazandı.

Samsunspor 1–0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Fofana), Hüseyin Öztürk, Tomane, Kayamba, Bateau, Yasin Öztekin, Tallo, Berk Taşkın (Dk. 79 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 84 Tolcay Çiğerci), Osman Çelik

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 84 Süleyman Luş), Alpay Koldaş, Mulumba, Keny, Mehmet Özcan (Dk. 46 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 89 Guido Koçer), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 64 Osmajic)

Gol: Dk. 67 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nurullah Aslan, Dk. 51 Kayamba, Dk. 75 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor), Dk. 45+1 Gökhan Değirmenci, Dk. 45+1 Mulumba, Dk. 85 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Samsunspor 1–0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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