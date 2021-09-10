Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Samsunspor ile Kocaelispor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Samsunspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

SAMSUNSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşması TRT Avaz ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.