Samsunspor - Çaykur Rizespor derbisi nefes kesti
Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlik sona erdi. Son dakikalarda iki topun direkten döndüğü derbide, ilk maçı 3-2 kazanan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karadeniz derbisi 1-1 berabere bitti. İlk maçı 3-2 kazanan Çaykur Rizespor, deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve bir üst tura çıktı.
SAMSUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR
13. dakikada Onur Eriş’in soldan ortasında Enes’in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada İlyas’ın kullandığı köşe vuruşunda Onur’un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada Scepovic’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.
47. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Oğuz’un sert şutu kaleci Tarık zorlukla çeldi.
55. dakikada Emirhan’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi saklanan Marko Scepovic, maçtaki eşitliği bozdu. 0-1
68. dakikada Caner'in ortasına iyi yükselen Atabey'in kafa şutunu kaleci Tarık son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
83. dakikada Gökhan Alsan'ın hatalı geri pasında, Samudio'nun ara pasına iyi hareketlenen Atakan'ının şutu, az farkla üstten auta çıktı.
87. dakikada Atabey'in şutunda seken topu iyi takip eden Ahmethan'ın şutu filelerle buluştu. 1-1
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