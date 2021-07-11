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Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

TFF 1. LİG ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki çekmek için yeni sezon formasında ilgi çeken detaylara yer verdi. 15 farklı dilde kadına şiddete hayır' yazan forma mor renkte üretildi.

Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

Ülkemizde kadına yönelik şiddete yönelik farkındalık yaratmak için birçok çalışma yapılıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor da buna yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde forma tanıtımı yapmasını beklediğimiz takım, dikkat çekici bir forma tasarımıyla karşımıza çıktı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekme amaçlı 15 farklı dilde 'kadına şiddete hayır' yazan forma, şu açıklama ile paylaşıldı:

Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

DÜNYANIN EN AĞIR FORMASI

Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'tedir." denildi.

Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yılport Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağını söyleyerek: "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor." ifadelerine yer verdi.

Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

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