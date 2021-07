Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor forması

Ülkemizde kadına yönelik şiddete yönelik farkındalık yaratmak için birçok çalışma yapılıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor da buna yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde forma tanıtımı yapmasını beklediğimiz takım, dikkat çekici bir forma tasarımıyla karşımıza çıktı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekme amaçlı 15 farklı dilde 'kadına şiddete hayır' yazan forma, şu açıklama ile paylaşıldı:

DÜNYANIN EN AĞIR FORMASI

Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'tedir." denildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yılport Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağını söyleyerek: "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor." ifadelerine yer verdi.