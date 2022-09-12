Samsunspor teknik direktörü Bayram Bektaş'a büyük şok! Basın mensupları toplantıyı terk etti: "Saygı duymayana saygı duymuyoruz"

Spor Toto 1.Lig'in 5.haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğü sonrası kameraların karşısına geçen Samsunspor teknik direktörü Bayram Bektaş, Samsun'ndan maçı takip etmek için Rize'ye gelen gazetecilerin protestosu ile karşı karşıya kaldı.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Bayram Bektaş, konuşmaya başladığı anda basın mensupları toplantıyı terk etti. Gazeteciler çıkarken Bektaş, "Saygı gösterene saygılar, saygı göstermeyene kolay gelsin" dedi.

Bunun üzerine gazeteciler ise, "Saygı duymayana saygı duymuyoruz" şeklinde cevap verdi. Bektaş bu ifade sonrası, "Sizin yaptığınız ayıptır" diye konuştu.

PROTESTONUN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gazetecilerin Bayram Bektaş'ı protesto etme nedeni de ortaya çıktı. Bektaş'ın gazetecileri tesise almadığı için bu olayın gerçekleştiği öğrenildi.