TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasına Samsunspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Ümraniyespor maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sait Tuzcu olacak.