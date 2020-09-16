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Samsunspor'da iki imza birden!

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Forvet ve sol bek için transferlerini bitiren Karadeniz ekibi, Tomane ve Rahman Buğra ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor'da iki imza birden!

TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Samsunspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında oynayan Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ile 3+1 yıllık ve Yeni Malatyaspor takımında oynayan orta saha ve sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile de 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Yıldırım Towers da yapılan imza törenine 27 yaşındaki oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve 25 yaşındaki oyuncu Rahman Buğra Çağıran'ın yanı sıra Samsunspor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da katıldı.

Geçtiğimiz hafta Altay ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, bu hafta kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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