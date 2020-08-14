Samuel Umtiti kimdir? İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'da kötü gelişmeyi duyurdu. Barcelona - Bayern Münih maçı öncesi savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki Fransız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi. Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu aktarıldı. Peki Samuel Umtiti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

SAMUEL UMTİTİ KİMDİR?

Samuel Umtiti 14 Kasım 1993 tarihinde Yaoundé, Kamerun'da dünyaya geldi.

Samuel Umtiti, Barcelona'da defans pozisyonunda görev yapan Kamerun asıllı Fransız millî futbolcudur.

Daha önce Fransa U-17 takımı ile 2010 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda oynadı. İlk profesyonel maçını 8 Ocak 2012 tarihinde Lyon Duchère takımına karşı 3-0 kazanılan maçta oynadı.

2013 yılında Türkiye'de organize edilen, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fransa U-20 takımıyla mücadele etti. Fransa formasıyla organizasyonda 5 maça çıkan Umtiti, gol kaydedemezken 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart ile turnuvayı tamamladı. Final maçında cezalı olduğu için forma giyemedi. Takımı şampiyonluğu kazandı.