Samy Kehli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Kehli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Kehli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samy Kehli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samy Kehli 27 Ocak 1991 tarihinde Saint-Avold şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Samy Loïs Kehli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samy Kehli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KV Sports Management yapmaktadır. Samy Kehli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Samy Kehli'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samy Kehli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samykehli/

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Samy Kehli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samy Kehli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Samy Kehli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samy Kehli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2011 yılında FC Metz

1 Eylül 2013 yılında RE Virton

30 Haziran 2014 yılında FC Metz

1 Temmuz 2014 yılında Seraing United

30 Haziran 2015 yılında FC Metz

1 Temmuz 2016 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

10 Ocak 2018 yılında OH Leuven

30 Haziran 2018 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında RFCU Luxembourg

Samy Kehli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samy Kehli şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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