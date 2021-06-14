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Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Unutulmaz eserlerin yaratıcısı ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan kaybı sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Türk müziğine unutulmaz besteler kazandıran keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi. Acı haberi, sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

ACI HABERİ EMEL SAYIN VERDİ

Emel Sayın, gönderisinde, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ

Kars Kağızman doğumlu olan 68 yaşındaki Tekay'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Usta bestekar ve keman virtiözü Selçuk Tekay'ın en bilinen eserleri arasında; Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Yorgunum Dostlar, Unuturum Diye Yorma Kendini, Aradığın Aşkı Buldun mu, Vurgun, Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY'IN HAYATI

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Türk sanat dünyasına damga vuran ünlü bestekarın ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. 1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve sonrasındaki Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi çok önemli hocalardan istifade etti.

100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Ahmet Özhan, Ebru Gündeş gibi birçok ünlü sanatçının sahne ve albüm çalışmalarını yönetti, orkestra şefliğini üstlendi.

Selçuk Tekay, 1991 yılında Vurgun, 1992'de Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, 1993'te Yorgunum Dostlarım adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.

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