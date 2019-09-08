Sanatçı Ahmet Yenilmez'den Diyarbakır'daki acılı annelere destek ziyareti

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan anneler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme devam ediyor. Annelerin sayısı artıyor, eyleminin 6. gününde sayı 14’e yükseldi.

SANATÇI AHMET YENİLMEZ BİZZAT GİTTİ

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, “Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım” demişti.

Bu çağrıyı duyup ilk giden sanatçı Ahmet Yenilmez oldu. Annelerin yanına giden Ahmet Yenilmez, annelere gül hediye etti.

SESİZ KALAN ÜNLÜLERİN AKSİNE KONUŞAN İSİMLER DE VAR

Bir an önce çocuklarına kavuşmak isteyen annelerden bazıları açık açık sanatçı ismi vererek kendilerine destek olmalarını dahi istedi. Fakat annelerin yardım çağrısı hükümeti hemen her sosyal-siyasal olayda hedef alan sözde sanatçı tayfası tarafından görmezden gelindi.

Sanat camiasından çaresiz anneler için destek mesajı yayınlayanların sayısı ise bir hayli az. Oyuncu Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Vildan Atasever, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, şarkıcı Murat Kekili ve Cenk Eren üç maymunu oynayan sanat camiasına karşı dik durarak PKK'yı lanetleyip annelere destek oldular.

İşte o ünlülerin mesajları:

Cenk Eren

Hasan Kaçan

Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek çığ gibi büyümeli. Başka gündemlerle uğraşmasak, bu taga destek olsak gençler. Bu konuda çok sayıda tag açılmış. Dağınıklık olmasın. Tek bir taga yüklenelim. #AnnelerleDireniyoruz

Ahmet Yenilmez

#Diyarbakır da eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi ⁦⁦@hdpdiyarbakir binasının önünde ki #ŞerifeBacılarımınEllerindenÖpüyorum

Vildan Atasever

Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini "amasız" ve "fakatsız" duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin. #AnnelerDireniyor

Bahadır Yenişehirlioğlu

#AnnelerDireniyor

Annelerin sesine kulak verin...

Murat Kekili

Annelik bir makamdır.Bildigimiz bütün makamlar içinde de ayrı ve kutsal bir yeri vardır.Kalbimiz ve insanlıgımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun her görüşten sanatçı taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır.

Dursun Ali Erzincanlı

Direnç konusunda, kadının da erkeğin de öyle ya da böyle bir kırılma noktası vardır.Fakat direnen anne ise, onu korkutup yıldıracak ne bir ordu, ne de güç tanıyorum. #AnnelerDireniyor