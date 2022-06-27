Sanatı Keşfet Proje için 300 öğrenci keşfedildi

Pendik Belediyesi tarafından başlatılan ve sanata ilgi ve yeteneği olan çocuklar için yürütülen Santı Keşgfet projesi için seçilen 300 öğrenci çin eğitimler başlatıldı. Preje kapsamında seçilen öğrenciler için yaz boyunca Neyzen Tevfik Sanat Evi'nde eğitimler verilecek. Porgrama katılmaya hak kazanan öğrenciler yaz boyunca alacakları eğitim ile başarılı oldukları alanlara yönelebilecekler.

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Sanatı Keşfet” Projesi geçtiğimiz Aralık ayında başladı. 62 okuldan 2.300 ortaokul öğrencisinin katıldığı projede ebru, resim ve karikatür eğitimleri verildi. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sanatı Keşfet Projesi’yle Pendik’te sanata gerçekten gönül vermiş yetenekli bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.