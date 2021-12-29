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  3. “Sanatı Keşfet” Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacak

“Sanatı Keşfet” Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacak

Pendik Belediyesinin ortaokul öğrencilerine yönelik hazırladığı “Sanatı Keşfet” Projesi başladı. Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’ne gelerek ebru, resim ve karikatür alanlarında yeteneklerini keşfedecek.

“Sanatı Keşfet” Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacak

Proje kapsamında ortaokul öğrencileri haftanın iki günü Neyzen Tevfik Sanat Evi’ne gelerek ebru, resim ve karikatür alanlarında yeteneklerini konuşturacaklar.

PROJEYE 77 OKUL KATILIYOR

Mayıs ayına kadar sürecek projede başarılı olan, yetenekleri keşfedilen öğrenciler için ebru, resim ve karikatür kursları açılacak ve çocuklar bu branşlarda desteklenecek. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Sanatı Keşfet” Projesi’ne Pendik’te faaliyet gösteren 77 ortaokul katılıyor.

Sanatı Keşfet Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacaklarSanatı Keşfet Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacaklarSanatı Keşfet Projesi başladı! Öğrenciler Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde yeteneklerini konuşturacaklar

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