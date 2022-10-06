Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi Tuzla Marina'da açıldı!

Tuzla Belediyesi Ankara Sanayi Odası 2’nci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı’nın (ASOB-ÇEV) destekleriyle hazırlanan ve Sema Akbel'in eserlerini Tuzla Marina'da yoğun bir katılımla açtı. Açılışta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eserlerin sanatçısı Sema Akbel de bulundu.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Bu sergideki asıl amaç şu; dünyadaki ekolojik dengedeki küresel ayak izimizi azaltarak, aslında çocuklarımızın dünyasına basan ayaklarımızı kendi sınırlarımıza çekebilmek. Bu farkındalığı tüm dünyaya haykırmak. Bunu sanat ile estetik zenginlikle geleceğe taşıyabilmek” dedi.

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ÇEŞİTLİ ATIKLARDAN ESERLER YAPILDI

Sanatçı Sema Akbel’in Tuzla’da bulunan 5 organize sanayi bölgelerinden topladığı ve Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri Çarşısı iyilik atölyelerinde belediye personeli ile hazırladığı logar kapağından atık kablolara, atık ahşaptan demire kadar birbirinden farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler Tuzla Marina’da sanatseverler ile buluşmaya başladı. 16 Ekim’e kadar açık olacak sergi için açılış programı düzenlendi.

"İLERİ TARİHE ADIM ATACAK ÇALIŞAMALAR"

Konuşma yapan Şadi Yazıcı atıklardan eserler çıkarmanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyerek "Dünyada küresel ısınmadan bahsediyoruz. Dünya Limit Aşımı günü denilen bir kriter var. Dünya kaynaklarını en ergonomik şekilde nasıl kullanıyoruz ve nasıl kullanmalıyız. Küresel ısınma iki derece artarsa büyük bir felaketten bahsediliyor. Küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutarsak çocuklarımızın torunlarımızın gelecekte yaşayacağı dünyayı daha yaşanabilir olur. Biz bugün ev sahipliği yapmış olduğumuz sergide sanayiden yeşil rota mottosu ile yola çıkan ve sanayi atıklarından ileri bir dönüşüm sergisinde Sema Akbel’in hazırladığı bir sergi. Bu sergideki asıl amaç şu; dünyadaki ekolojik dengedeki ayak izimizi azaltarak aslında çocuklarımızın dünyasına basan ayaklarımızı kendi sınırlarımıza çekebilmek. Bu farkındalığı tüm dünyaya haykırmak. Bunu sanat ile estetik zenginlikle geleceğe taşıyabilmek. Bu kadar önemli ve bu kadar kıymetli olan ekolojik denge ile beraber yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir şehirler, erozyondan toprakları kaybederek daralan ve kısıtlı kalan tarım alanlarının yok olacak olması, havamıza sera etkisi yapan karbondioksit etkisi yaratan fosil atıkların azaltılarak, Dünya Limit Aşım Günü’nü daha ileri bir tarihe atacak olan bu tür çalışmaların ortaya konulması bizlere çok ayrı bir gurur veriyor. Sert ve önemli bir konuyu sanatçı hassasiyeti ile zengin bir estetik ile ortaya koyan Sema Hanım’a ve bu işin destekçisi Ankara Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Açılışta konuşma yapan eser sanatçısı Sema Akbel de "Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyorum. Sergimizde hiçbir şeyin atılmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Geri dönüşümde, dönüştürerek tekrar kullanabiliyoruz. Bizim yaptığımız ise ileri dönüşüme sokarak, atıkları sanat eserine çeviriyoruz. Duvarımıza asabiliyoruz. Bahçemizde kullanabiliyoruz. Her baktığımızda keyif alabileceğimiz bir parçaya dönüşüyor. Bir esere dönüşüyor” ifadelerini kullandı.