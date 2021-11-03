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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı! 1 kişi yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada 2 kamyon çarpıştı. Kazayı yaralı olarak atlatan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı! 1 kişi yaralı

Saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolu çıkışında meydana gelen kazada; Edirne yönüne giden Kemal Ahmet Çalı hakimiyetindeki 41 VN 690 plakalı kamyon, aynı yönde giden Serkan Atış’ın kullandığı 54 AER 855 plakalı tekstil ürünü yüklü kamyona arkadan çarptı. Yaşanılan kazadan arkadan çarpmayı gerçekleştiren kamyonun şoförü Ahmet Çalı direksiyonun kabininde sıkıştı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı! 1 kişi yaralı

SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücü Kemal Ahmet Çalı'yı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla hastaneye götürdüler. Kazadan sonra tekstil ürünlerin etrafa dağılan diğer kamyonun şoförü Serkan Atış, "Ben orta şeritten giderken arkadan geldi, çarptı. Nasıl olduğunu anlamadım. Arkamızdan çarpınca bu duruma geldik. Eşyalar da etrafa dağıldı" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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