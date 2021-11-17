Sancaktepe'de akıl sağlığı yerinde olmayan yaşlı adam, apartman sakinlerinin hayatını zindana çevirdi! Evine gelen polise bile saldırdı

Edinilen bilgilere Sancaktepe ilçesindeki bir apartmanda yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan 80 yaşındaki Z.A., birçok kez apartman sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Z.A.'dan korkan apartmandaki aileler, çocuklarını dışarı çıkarma konusunda korku yaşarken can güvenliklerinden endişe eden vatandaşlar bu kapsamda aralarında imza da topladı. Apartmandaki 16 dairenin 15'i imza toplayarak şikayetlerini CİMER'e bildirse de şu ana kadar bir karar verilmedi.

POLİSE YAPTIĞI KESİCİ ALETLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Z.A. olay çıkartınca apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri, olayın yaşandığı daireye koçbaşı kullanarak girdi. Apartman sakinlerinin ifadelerine göre Z.A., evine giren emniyet kuvvetlerine de bıçakla ve evinde yapmış olduğu delici aletle saldırmaya çalıştı. Apartman sakinleri olaya ilişkin olarak, "Evine giren polislere yaptığı mızrak gibi, sivri uçlu bir cisimle saldırdı. Buna rağmen bu kişi her seferinde 2 saat civarı tutulduktan sonra serbest bırakılıyor" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Çocukları olmasına karşın tek yaşayan Z.A.'nın pandeminin başladığı dönemlerde olay çıkartmaya başladığı belirtildi.

Adını vermek isteyen bir apartman sakini şunları söyledi:

"Bu adam evde kendi kafasında bir şeyler kurup bıçakla kapımıza dayanıyor. Apartmandaki çoğu insan ev sahibi olmasına rağmen neden kirasını ödemediğimizi soruyor. Dairesi 1. katta olduğu için gün içinde 3 saat boyunca asansörün önünde dikilip gelen gidene laf atmayı bekliyor. Apartmanda yaşayan çocuklar korkularından dışarda oynayamıyorlar. Bir gün cebinde anahtar olmasına rağmen kapıyı açamadığı için içeri camını kırarak girmeye çalışıyor, diğer gün ocakta et unutup evi yakmaya çalışıyor... Can güvenliğimiz kalmadı."

"EMNİYET MENSUPLARINA BİLE SALDIRIYOR"

CİMER'e en son gönderdikleri yazıda bu kişinin her gün birine bıçakla saldırdığını iddia eden apartman sakinlerinden bir kişi şu ifadeleri kullandı

"Kadın, çocuk, büyük kimsenin can güvenliği kalmadı. Emniyet mensuplarına bile saldırıyor. Daha önce bulunduğum bir şikayet üzerine tekrar şikayette bulunuyorum. Çünkü gereği yapılmadı. İlla birinin ölmesi mi bekleniyor? Devlet bu sorunu çözemiyorsa neden var? Bir gün birisine bir şey olursa bu yazıyı hatırlarsınız. Suçlu kim o zaman görünsün"

"VATANDAŞ ZOR DURUMA DÜŞÜNCE TÜM KURUMLAR SIRT ÇEVİRİYOR"

Yaşanılan olaylardan dolayı şikayetini dile getiren apartman sakini A.E. ise," Seçimde oy toplarken herkes meydanlarda, vatandaş zor duruma düşünce tüm kurumlar sırt çeviriyor," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bölge Gündem, Cumhuriyet.