Sancaktepe'de 'kundak' şüphesi! Kül olan aracını görünce gözyaşlarını tutamadı! İstanbul Sancaktepe'de saat a bir okul servisi alev alev yandı. Vatandaşların kova kova sularla dakikalarca söndürmek için uğraştığı sırada itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin de dahil olduğu olayın 'kundaklama' mı olduğu araştırılıyor.

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Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi'de gece 02.30 sıralarında okul servis aracı alev alev yandı. Yangını ilk gören, yoldan tesadüfen geçen ambulans oldu. Ambulansta bulunan sağlıkçılar hemen itfaiye ekiplerini aradı. Ardından evinden yangını görüp inen bir kişi, yanan aracı tek başına iterek alevlerin diğer araçlara sıçramasını engelledi. O sırada gece mesaisi yapan fırın çalışanları da kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Vatandaşlar daha sonra çevredeki evlerin zillerini basarak aracın sahibi buldu. Yangın sırasında uyuyan araç sahibi alevler söndükten sonra aracını o halde görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangını ilk gören kişiler yangının ilk olarak lastiklerden tutuşmaya başladığını söyledi. Polis ekipleri şimdi yangının çıkış sebebini araştırıyor. Özel Haber Gülistan Başköy Eğitim Editörü sancaktepearaç kundaklama