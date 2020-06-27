Sancıya dayanamayan kadın otoparkta ayakta doğum yaptı

Sıra dışı olayın yaşandığı adres ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kenti... Evde olduğu sırada doğum sancısı gelen Susan Anderson eşi Joseph Anderson ile kliniğe doğru yola çıktı. Kliniğe vardığı sırada şiddetlenen sancılar nedeniyle içeriye giremeyen Anderson, kliniğin otoparkında ayakta doğum yaptı.

ABD medyasına konuşan Susan Anderson, ?Araçla kliniğe giderken eşime döndüm ve daha fazla dayanamayacağımı söyledim. Otoparkta yürürken de binaya yetişebileceğimi düşünmüyordum? ifadelerini kullandı.

KLİNİK UZMANLARI DA YARDIMA KOŞTU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen sıra dışı doğum anında, klinikteki uzmanlardan birinin Susan Anderson'a direktif verdiği ve yardımcı olduğu görüldü. O sırada eşi Joseph Anderson'ın da ayakta duran eşinin elinden tutarak destek olduğu kameralara yansıdı. Doğum gerçekleştikten sonra bebeğini kucağına alan anne Susan Anderson, eşi ve klinik uzmanıyla birlikte binaya giriş yaptı.

POLİSLER DE NE OLDUĞUNU ŞAŞIRDI

Doğum anında iki polis memurunun bir problem olduğunu düşünerek Susan, Joseph ve klinik uzmanına yaklaştığı görülürken; klinik uzmanının polislere, ''O iyi. Ben ebeyim. Şu anda doğum yapıyor'' dedi. Klinik uzmanını uyarısını dikkate alan polis memurları olayı uzaktan izledi.