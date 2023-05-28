Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları

28 Mayıs seçimleri için Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Sandıklar 17:00 itibariyle kapanarak sayımlar başlandı. Canlı seçim sonuçları haber merkezlerine anbean düşüyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde İhlas Haber Ajansı verilerine göre sandıkların %93,2'u açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan %52,00 ile 25,509,028 oy

Kemal Kılıçdaroğlu %47,9 ile 23,533,801 oy

şeklinde gidiyor.

Toplam kullanılan oy sayısı ise 49,644,737şeklinde...

Kaynak: İHA

14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Erdoğan Ne Kadar Oy Aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

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14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Kılıçdaroğlu Ne Kadar Oy Aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.