Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları

28 Mayıs seçimlerin için seçmenler sandık başına giderek oyunu kullandı. Sandıklar kapandı. Yayın yasaklarını 18,15'te kaldırılmasıyla canlı seçim sonuçları açıklanmaya başlandı.

YAYINLAMA
Google News
Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları

28 Mayıs seçimleri için Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Sandıklar 17:00 itibariyle kapanarak sayımlar başlandı. Canlı seçim sonuçları haber merkezlerine anbean düşüyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde İhlas Haber Ajansı verilerine göre sandıkların %93,2'u açıldı.

şeklinde gidiyor.

Toplam kullanılan oy sayısı ise 49,644,737şeklinde...

Canlı seçim sonuçları için tıklayın

Kaynak: İHA

14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Erdoğan Ne Kadar Oy Aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Kılıçdaroğlu Ne Kadar Oy Aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YSK seçim sonuç sisteminde son durum ne? İşte YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum!
YSK seçim sonuç sisteminde son durum ne? İşte YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum!
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Kılıçdaroğlund'an ikinci 300 milyar vakası, seçimlere saatler kala bütün tuşlara basıyor
Kılıçdaroğlund'an ikinci 300 milyar vakası, seçimlere saatler kala bütün tuşlara basıyor
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuşma yapıyor! İlk cümlesi bu oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuşma yapıyor! İlk cümlesi bu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:30'da açıklama yapacak!
Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:30'da açıklama yapacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk tebrik o ülkeden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk tebrik o ülkeden geldi
Bu internet sitelerinden alışveriş yapanlara kötü haber! Ne ürün var ne de para: İşte o dört site
Bu internet sitelerinden alışveriş yapanlara kötü haber! Ne ürün var ne de para: İşte o dört site
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda SADAT hakkında konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda SADAT hakkında konuştu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan mecliste yapılacak 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan mecliste yapılacak 'yemin töreni' açıklaması
Çok Okunanlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları
Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”
Nazilli Belediye meydanında konuşan Kasapoğlu seçmenle buluştu
Nazilli Belediye meydanında konuşan Kasapoğlu seçmenle buluştu
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz