Sang Gi Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Gi Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Gi Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Gi Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Gi Min 27 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 민상기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Gi Min Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sang Gi Min, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Sang Gi Min'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sang Gi Min Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilj_msg39/

Sang Gi Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Gi Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Gi Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Gi Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Taesung MS

1 Ocak 2007 yılında Taesung HS

1 Ocak 2009 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2010 yılında Suwon Bluewings

10 Mayıs 2017 yılında Asan Mugunghwa

31 Ocak 2019 yılında Suwon Bluewings

Sang Gi Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Gi Min şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Gi Min Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Kuryong Elementary School (서울구룡초등학교, 2003),Boin Middle School (보인중학교, 2004),Taesung Middle School (태성중학교, 2005-2006),Taesung High School (태성고등학교, 2007-2008),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2009)

Güney Kore U22 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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