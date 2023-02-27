Sang Hoon Paik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hoon Paik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hoon Paik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hoon Paik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hoon Paik 7 Ocak 2002 tarihinde Gunpo, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 백상훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hoon Paik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sang Hoon Paik'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sang Hoon Paik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sh_paik02/

Sang Hoon Paik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hoon Paik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sang Hoon Paik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hoon Paik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2021 yılında FC Seoul

Sang Hoon Paik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hoon Paik şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sang Hoon Paik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Icheon Nam Elementary School (이천남초등학교, 2012-2014),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2015-2017),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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