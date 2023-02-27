Sang Hyeok Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyeok Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hyeok Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sang Hyeok Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sang Hyeok Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyeok Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sang Hyeok Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hyeok Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sang Hyeok Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sang Hyeok Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sang Hyeok Park 13 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박상혁 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sang Hyeok Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Contra Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sang Hyeok Park'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sang Hyeok Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sang Hyeok Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Sang Hyeok Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sang Hyeok Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında School Team SK

1 Ocak 2018 yılında Taesung HS

7 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Sang Hyeok Park kimdir

Sang Hyeok Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sang Hyeok Park şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milsung Elementary School (밀성초등학교, 2011-2013),
Miryang Milsung FC U12 (밀양밀성FC U12, 2014),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2015),
Gimhae Middle School FC (김해중학교FC, 2016-2017),
Yongin Taesung FC U18 (용인태성FC U18, 2018-2020)

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Sang Hyeok Park nereli

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